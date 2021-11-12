На автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу сегодня, 12 ноября, состоится квалификация на этапе Гран-при Формулы-1 в Бразилии.

Начало квалификации назначено на 22:00 по московскому времени.

Прямая трансляция квалификационных заездов в преддверии итоговой гонки будет доступна здесь с 21:55 по мск.

В первой тренировке гоночного уик-энда в Бразилии быстрее всех был британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, в тройке оказались лидер текущего сезона из «Ред Булла» Макс Ферстаппен и его товарищ по команде Серхио Перес.

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин 20-е время. Мик Шумахер, с которым он выступает в составе, отметился 16-м результатом в пятничной тренировке.

Финальная гонка Гран-при Бразилии состоится в воскресенье, 12 ноября. Начало назначено на 19:45 по московскому времени.