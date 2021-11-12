Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо заявил, что бразильский защитник Дани Алвес может вернуться в «Барселону» в статусе свободного агента.

По его информации, переход уже согласован обеими сторонами. Известно, что контракт будет заключен на один сезон. Для финальных решений по трансферу необходимо только разрешение Ла Лиги.

После ухода из бразильского клуба «Сан-Паулу» в сентябре 2021 года Алвес стал свободным агентом. На этих же правах он может попасть в каталонскую команду.

Ранее футболист играл за сине-гранатовых с 2008 по 2016 год. За этот период Алвес провел почти 400 матчей и завоевал 23 трофея. После ухода защитник успел поиграть еще за итальянский «Ювентус» и французский ПСЖ.