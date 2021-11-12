Защитник «Сочи» Сергей Терехов пропустит матч Россия – Хорватия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 из-за травмы. Игрок покидает расположение сборной и возвращается в свой клуб.

Известно, что причиной стал ушиб коленного сустава. Защитник выходил в стартовом составе накануне, 11 ноября.

«В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», – приводит слова старшего врача команды сайт Российского футбольного союза.

В решающем матче в воскресенье, 14 ноября, сборная России сыграет с Хорватией в Сплите. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Подопечные Валерия Карпина сохраняют первое место в отборочной группе ЧМ-2022. Россиянам в заключительном туре достаточно будет не проиграть в гостях.