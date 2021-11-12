Завтра, 13 ноября, в Японии продолжится этап Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед выйдут спортивные пары с произвольными программами. Они начнут выступления в 6:20 по московскому времени.

После коротких прокатов российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют с результатом 78,40 баллов. Пара показала свой личный рекорд.

За ними расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фигуристы Этери Тутберидзе упустили баллы из-за падения девушки с тройного тулупа. Они получили оценку 75,79 балла.

В тройке оказались японцы Рику Миура и Рюити Кихара с 73,98 балла за первый день соревнований.

В субботу также выступят женщины и мужчины в одиночном разряде. На льду появятся и танцевальные пары. Все представят произвольные программы.