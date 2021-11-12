Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл греческий клуб «Олимпиакос» в рамках девятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 84:78 в пользу местной команды. Счет по четвертям 25:22, 24:21, 9:14, 26:21.

Самыми результативными игроком встречи стал защитник «Олимпиакоса» Томас Уолкап с 17 очками. В составе «Зенита» лучшим стал защитник Коннер Франкамп (16 очков).

После матча в таблице Евролиги «Зенит» идет на седьмом месте. «Олимпиакос» находится на четвертой строчке.

Сегодня, 12 ноября, в еврокубковых играх также играют: «Фенербахче» и «Олимпия Милан», «Монако» и «Бавария», «Реал Мадрид» и «Жальгирис». Матчи еще не завершены.