Молодежная сборная России по футболу одержала уверенную победу над Словакией в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. Домашняя игра завершилась со счетом 3:0.

Матч состоялся на «Арене Химки», в нем принимали участие игроки не старше 23 лет.

Счет открыл хавбек тульского «Арсенала» и будущий спартаковец Даниил Хлусевич. Он забросил мяч в ворота на 34-й минуте. В конце первого тайма отличился лучший снайпер Российской Премьер-лиги Гамид Агаларов. Форвард «Уфы» забивает четвертый гол в трех матчах за сборную. Финальный и точный удар нанес нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов на 82-й минуте.

Следующий матч в отборочном турнире команда U23 проведет против Испании 16 ноября в Химках.

Подопечные Михаила Галактионова находятся на втором месте в группе C с 12 баллами.