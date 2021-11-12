Заводящий «Виража» Руслан Дрюма не сможет посещать футбольные стадионы в течение двух лет после драки на «Газпром Арене» на матче Россия – Кипр . Решение о запрете принял местные правоохранительные органы.

По сообщению объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, он также получил восемь суток ареста.

Известно, что болельщики «Зенита» демонстративно не поддерживали футболистов сборной России и язвительно относились к Дрюме. Это стало причиной конфликта и последующей драки.

Полиция продолжает изучать дело: допускается, что наказан будет еще десяток фанатов.

Напомним, во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 Россия — Кипр на трибунах произошла потасовка. Фанаты с разных секторов начали выяснять отношения на повышенных тонах. Ситуация развилась до драки.