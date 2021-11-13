Сегодня, 13 ноября, Гран-при Японии по фигурному катанию продолжится произвольными танцами пар. Соревнования проходят в Токио.

Выступления начнутся в 8:40 по московскому времени. Россию на турнире представляют две пары.

По итогам ритм-танца пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми с результатом 86,33 балла. Им удалось исполнить с максимальной скоростью синхронные вращения.

Еще одна пара из России – Софья Шевченко и Игорь Еременко находятся на девятой позиции.

Конкуренцию лидирующему дуэту составят иностранные соперники. Среди них – Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США с 86,33 балла. Они занимают второе место после первого соревновательного дня.

Тройку замыкают представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон. Судьи оценили их выступление в 76,43 балла.

В субботу, 13 ноября, на лед также выйдут женщины и мужчины в одиночном разряде. Чуть раньше выступят спортивные пары. Все участники представят произвольные программы.