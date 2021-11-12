18-летний игрок «Шахтера» Марк Мампаси может стать игроком московского «Локомотива». Появились детали возможной сделки на зимнее трансферное окно.

О трансфере сообщает Чемпионат со ссылкой на источник, близкий к донецкому клубу.

«Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен. Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к «Локомотиву» на сборах», — информирует Telegram-канал «Ловите Инсайд».

В текущем сезоне футболист играет за «Мариуполь» на правах аренды. Мампаси провёл 12 матчей во всех турнирах, отличился одной результативной передачей и заработал пять жёлтых карточек.

Известно, что игрок является воспитанником академии «Шахтера». При этом он не разу не выходил на поле за основу команды.