Сегодня, 13 ноября, на японском этапе Гран-при по фигурному катанию состоится произвольная программа у мужчин, выступающих в одиночном разряде.

Прокаты стартуют в 13:35 по московскому времени. Россию во второй день соревнований представят два спортсмена.

По итогам короткой программы Макар Игнатов идет на четвертом месте, а Александр Самарин занимает седьмую строчку.

Лидером первого дня стал японец Шома Уно, за ним расположился Винсент Чжоу из сборной США. Тройку лучших фигуристов замкнул Чха Джунхван из Южной Кореи.

В субботу, 13 ноября, на лед также выйдут женщины в одиночном разряде. Чуть раньше выступят спортивные и танцевальные пары. Все участники представят произвольные программы. Показательные прокаты пройдут в воскресенье и станут завершением уик-энда в Японии.