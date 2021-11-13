В Японии продолжается этап серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 13 ноября, состоится произвольная программа у женщин, начало запланировано на 10:40 по московскому времени.

У России не будет представительства в данной дисциплине, так как единственная заявленная участница Дарья Усачева получила травму перед короткой программой. На шестиминутной разминке она упала с тройного флипа и серьезно повредила бедро, ее унесли со льда на руках. Изначально на этап была заявлена еще Александра Трусова, но из-за перелома стопы она осталась в Москве.

После короткой программы, состоявшейся днем ранее, лидирует японка Каори Сакамото. Второе место занимает ее соотечественница Мана Кавабе, третье — кореянка Ю Ен. Американка Алиса Лю идет на четвертой строчке.