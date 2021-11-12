Пилот «Мерседеса», семикратный чемпионат мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в квалификационном заезде на Гран-при в Бразилии. Его напарник по команде, Валттери Боттас финишировал третьим.

По итогам пятничных стартов поул на автодроме «Интерлагос» взял Хэмилтон. Его главный соперник и лидер чемпионата в текущем сезоне Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал вторым.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в квалификации занял последнее, 20-е место. Его партнер по команде Мик Шумахер финишировал перед ним, на 19-й строчке.

Ранее стало известно, что в итоговой гонке уик-энда Хэмилтон на стартовой линии потеряет пять позиций по техническим обстоятельствам.

Завтра, 13 ноября, в 17:55 по мск состоится вторая практика. В 22:25 стартует спринт-квалификация, где определятся позиции на воскресенье.