Бразильский защитник Дани Алвес официально переходит в «Барселону» в статусе свободного агента. Клуб поприветствовал его в социальных сетях.

О трансфере объявила пресс-служба каталонской команды. Возвращение игрока отметили записью на странице в Твиттере. Фотографию с Дани Алвесом дополнили подписью: “Back in DA house!”.

Ранее появлялась информация о личном интересе нового тренера «Барселоны» Хави к бразильскому игроку. Он планировал, что возвращение Алвеса поможет восстановить команду.

Ранее футболист играл за сине-гранатовых с 2008 по 2016 год. За этот период Алвес провел почти 400 матчей и завоевал 23 трофея. После ухода защитник успел поиграть еще за итальянский «Ювентус» и французский ПСЖ.