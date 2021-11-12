Фигуристка Дарья Усачева серьезно травмировалась перед короткой программой на Гран-при в Японии. Бразилец Дани Алвес официально вернулся в «Барселону» в статусе свободного агента. Самые интересные новости спорта 12 ноября – в дайджесте NVsport.

Дарья Усачева получила перелом бедра на Гран-при в Токио

Российская фигуристка Дарья Усачева получила перелом бедра на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии. Она упала на разминке при приземлении с тройного флипа. Со льда ее уносили на руках.

Терехов покидает сборную из-за травмы и пропустит игру с хорватами

Защитник «Сочи» Сергей Терехов пропустит матч Россия – Хорватия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 из-за травмы. Игрок покидает расположение сборной и возвращается в свой клуб.

«Back in DA house»: Дани Алвес официально вернулся в «Барселону»

Бразильский защитник Дани Алвес официально переходит в «Барселону» в статусе свободного агента.

Футболисты российской молодежки обыграли Словакию в отборе ЧЕ-2023

Молодежная сборная России по футболу одержала уверенную победу над Словакией в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. Домашняя игра завершилась со счетом 3:0.

Устюгов выиграл спринтерскую гонку на первом старте зимнего сезона

В финском Муонио на лыжном турнире категории FIS прошел мужской спринт классическим стилем. Победу в финальном заезде одержал россиянин Сергей Устюгов.

«Зенит» справляется с «Олимпиакосом»: убедительная победа петербуржцев

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл греческий клуб «Олимпиакос» в рамках девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 84:78.

Российская молодежка обыграла Финляндию на Турнире четырех наций

Молодежная сборная России одержала победу над сверстниками командой из Финляндии на Турнире четырех наций. Матч в Швеции завершился со счетом 6:3.