На этапе Гран-при NHK Trophy, который проходит в Токио (Япония), стартовала произвольная программа у спортивных пар. Фигуристы вышли на лед в 06:20 по московскому времени.

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После короткой программы, которая состоялась днем ранее, в лидеры вышли действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов из России. Второе место занимают их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов, замыкают тройку японцы Рику Миура и Рюити Кихара.

Этап Гран-при в Токио завершится сегодня, 13 ноября. После пар на льду появятся женщины, мужчины и танцевальные дуэты, все исполнят произвольные программы.