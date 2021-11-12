Сборная России по хоккею встретится с командой Швеции в рамках Кубка Карьяла, который является первым этапом Еврохоккейтура. Игра будет проходить в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена» сегодня, 13 ноября, и начнется в 15:00 по московскому времени.

Российская команда начала турнир с поражения, в первом туре уступив сборной Финляндии со счетом 0:3. Ворота россиян в той встрече защищал голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев.

Сборная Швеции, напротив, стартовала с победы, обыграв Чехию со счетом 4:1.

В последний раз Россия и Швеция встречались между собой на чемпионате мира в мае 2021 года, тогда наши соотечественники одержали победу со счетом 3:2 в серии буллитов. До этого, в том же месяце, россияне обыграли шведов со счетом 6:4 на Хоккейных играх Carlson.