В Сан-Паулу сегодня, 13 ноября, продолжается этап серии Гран-при Формулы-1 в Бразилии. Во второй день на автодроме «Интерлагос» сначала пройдет вторая практика, а позже состоится спринт-квалификация.

Начало вторых тренировочных назначено на 17:55 по московскому времени. Спринт-квалификация запланирована на 22:25 по мск. По ее результатам сформируется стартовый порядок финальной гонки.

По итогам пятничной квалификации пилот «Мерседеса», семикратный чемпионат мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат на Гран-при в Бразилии. Его напарник по команде, Валттери Боттас финишировал третьим. Их главный соперник и лидер чемпионата в текущем сезоне Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал вторым.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин в квалификации занял последнее, 20-е место. Его партнер по команде Мик Шумахер финишировал перед ним, на 19-й строчке.

В квалификации в пятницу определялась стартовая решетка спринта.

Итоговая гонка уик-энда состоится в воскресенье, 14 ноября. Начало заездов – 19:45 по московскому времени.