Российские фигуристы выступили с произвольной программой на четвертом этапе Гран-при Японии. Соревнования проходят в Токио на стадионе «Ееги Нешд».

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото. Они сделали каскад тройной сальхов + тройной сальхов через ойлер, твист четвертого уровня сложности и выброс тройной флип. Во второй части программы Мишина и Галлямов чисто прыгнули параллельный тройной тулуп. Фигуристы набрали 227,28 балла за два соревновательных дня.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми. Дуэт сделал параллельный тройной сальхов, твист четвертого уровня сложности, пара ошиблись на каскаде из тройных тулупов и выбросе на тройной риттбергер. В активе Тарасовой и Морозова 213,27 баллов.

Замкнули тройку представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).

Российские фигуристы удержали лидирующие позиции после короткой программы. Вчера, 12 ноября, Мишина и Галлямов установили личный рекорд, получив 78,40 баллов за прокат.

Тарасова и Морозов потеряли баллы в короткой программе из-за падения Евгении с тройного тулупа.