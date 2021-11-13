Сегодня, 13 ноября, танцевальные дуэты выступят с произвольными программами на Гран-при Японии. Соревнования проходят в Токио.

Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала.

По итогам ритм-танца российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют на турнире. Пара набрала 86,33 балла.

С Синициной и Кацалаповым будут соперничать Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США. Дуэт отстает от россиян всего лишь на 0,31 балла.

На третьем месте по итогам ритм-танца расположились Лайла Страх и Льюис Гибсон из Великобритании. Судьи оценили выступление дуэта в 76,43 балла.

Еще одна российская пара – Софья Шевченко и Игорь Еременко, занимают последнее, 9 место. Фигуристы набрали 65,17 баллов по итогам ритм-танца.

Всего на турнире в Токио выступают 9 танцевальных дуэтов.