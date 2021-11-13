Танцевальные дуэты начали выступления на Гран-при Японии. Турнир проходит в Токио.

Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала по ссылке. Прокаты начнутся в 8:47 по мск.

После ритм-танца лидируют российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Чемпионы мира 2021 года в танцах на льду выступили на своем первом международном старте в сезоне. Дуэт чисто откатал программу и впечатлил не только судей (86,33 балла по итогам ритм-танца), но и японских зрителей. Они аплодировали стоя.

Олимпийский сезон для пары начался непросто. У Кацалапова вернулись старые проблемы со спиной. Дуэт пропустил две недели тренировок.

Американская пара Медисон Чок и Эван Бейтс отстает от россиян на 0,31 балла.

Тройку призеров замыкают Лайла Страз и Льюис Гибсон из Великобритании.

Вторая российская пара Софья Шевченко и Игорь Еременко занимают последнее место на турнире. Они набрали 65,17 баллов по итогам ритм-танца.