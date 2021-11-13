«Коламбус Блю Джекетс» принимал на своем льду «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.

За «Коламбус» дважды забил Шон Курали, еще одну шайбу забросил Густав Нюквист. В составе «Вашингтона» дублем отметился Гарнет Хэтэуэй, а также забил российский форвард Александр Овечкин и нападающий Конор Шири. Его бросок за две минуты до конца матча принес «Вашингтону» победу.

Овечкин забросил 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Всего за сезон Александр набрал 24 балла (12+12). Этот гол позволил российскому форварду превзойти результат Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ. Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке снайперов Национальной хоккейной лиги.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте идет Горди Хоу (801), на третьем Яромир Ягр (766).