Российский танцевальный дуэта Софьи Шевченко и Игоря Еременко выступил с произвольной программой на четвертом этапе Гран-при Японии. Турнир проходит в Токио.

Шевченко и Еременко открыли соревнования. По итогам ритм-танца фигуристы заняли последнее, девятое место.

В произвольной программе воспитанники Ирины Жук чисто сделали комбинацию параллельных вращений – твиззлов. Пара безошибочно выполнила ряд сложных поддержек. Судьи оценили выступление танцевального дуэта в 160,13 балла. За технические элементы Шевченко и Еременко набрали 50,68 балла, за компоненты – 44,28.

Лидеры соревнований – Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выступят под девятым номером во второй разминке. Россияне выигрывают всего 0,31 балла у основных конкурентов – Медисон Сок и Эван Бейтс из США.