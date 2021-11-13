Российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова привезли в аэропорт Махачкалы. Оттуда его вместе с другом Камалом Идрисовым увез кортеж с мигалками.

Нурмагомедова и Идрисова вывели из самолета после того, как вышли все остальные пассажиры. После их посадили в специальный автобус, который довез друзей до автомобиля полиции. С территории аэропорта Нурмагомедов и Идрисов уехали с мигалками.

Напомним, брат известного российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в московском аэропорту Шереметьево. Ему предъявили обвинение в наезде на полицейского на контрольно-пропускном пункте «Аэропорт» в Каспийске. Сообщалось, что сбитый на машине сотрудник полиции получил ушибы средней степени тяжести. За ним наблюдают медики.