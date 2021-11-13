Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о эмоциях от 742-й заброшенной шайбы в Национальной хоккейной лиге. Российский спортсмен вышел на четвертое место по голам среди всех игроков лиги.

«Это очень много значит для меня. Когда начинаешь играть и переезжаешь в НХЛ, ты не думаешь о том, что сможешь оказаться на этом месте с такими именами», – заявил Овечкин.

Александр добавил, что этот момент стал для него особенным.

36-летний россиянин в матче с «Коламбусом» забросил шайбу, которая стала для него 12-й в сезоне и 742-й в Национальной хоккейной лиге за всю карьеру. Овечкин вышел на 742-е место в истории НХЛ по количеству голов. Впереди Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).