Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал победу на Гран-при Японии в паре с Анастасией Мишиной.

«Мы скорее больше удовлетворены своим прокатом, но понимаем – это далеко не максимум, много в чем нужно прибавлять и много что нужно исправлять», – заявил Галлямов.

Российский фигурист добавил, что они с Мишиной прочувствовали потрясающую японскую атмосферу и невероятную поддержку болельщиков.

Мишина и Галлямов выиграли короткую (148,88 балла) и произвольную (227,28 балла) программы. Итоговый результат дуэта – 227,28 балла.

На турнире выступал еще одна российская пара. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми, допустив ряд ошибок в короткой и произвольной программах. Они набрали 213,27 балла.