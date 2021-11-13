Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли Гран-при Японии. Турнир проходит в Токио.

Подопечные Александра Жулина лидировали по итогам ритм-танца. Они выигрывали у ближайших преследователей – американского дуэта Мэдисон Чок и Эвана Бейтса 0,31 балла.

В произвольной программе Синицина и Кацалапов чисто исполнили все элементы. Судьи оценили выступление фигуристов в 129,11 баллов. По сумме двух прокатов российские танцоры набрали 215,44 балла.

Текущий сезон – олимпийский. Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В Китай поедут фигуристы, которые лучше всех выступят на чемпионате России с 23 по 25 декабря.

В последний раз золото Олимпийских игр в танцах на льду россияне выигрывали в 2006 году. Тогда турнир выиграли Татьяна Навка и Роман Костомаров.