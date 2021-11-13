В Японии завершается этап серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 13 ноября, фигуристки представят произвольные программы. Начало соревнований запланировано на 10:40 по московскому времени.

Прямая трансляция соревнований доступна на сайте Первого канала по ссылке.

Единственная представительница сборной России в данной дисциплине Дарья Усачева вчера получила травму. Она повредила бедро на разминке перед короткой программой.

После первого дня соревнований лидирует японка Каори Сакамото. На втором месте идет ее соотечественница Мана Кавабе, тройку призеров замыкает кореянка Ю Ен. Представительница сборной США Алиса Лю идет на четвертом месте.

В 13:35 начнутся выступления у мужчин. Там за призовые места поборются Макар Игнатов и Александр Самарин.