На Гран-при Японии по фигурному катанию начались выступления женщин с произвольной программой.

За золото в категории будут бороться две японки – Каори Сакамото и Мана Кавабе. Третье место по итогам короткой программы занимает кореянка Ю Ен. Представительница США Алиса Лю идет на четвертом месте.

Россиянка Дарья Усачева получила травму перед короткой программой и снялась с турнира. Девушка упала при выполнении тройного флипа и повредила бедро.

На турнире должна была выступать еще одна представительница группы Этери Тутберидзе Александра Трусова. Она получила перелом стопы перед соревнованиями и осталась в Москве.

Сегодня, 13 ноября, выступят мужчины с произвольными программами. Начало – в 13:35 по московскому времени. Сборную России представят Макар Игнатов и Александр Самарин.