Российские гимнастки, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины поделились планами на будущее.

Девушки заявили, что во время сезона было тяжело. Они старались максимально успеть восстановить свое здоровье в перерывах между турнирами. Сестры Аверины после Олимпийских игр в Токио отдыхали практически месяц.

Спортсменки рассказали, что изучили новые правила, которые будут введены в художественную гимнастику со следующего сезона. Пока они не приняли решение, будут ли продолжать спортивную карьеру, смогут ли подстроиться под изменения.

«На данный момент планов нет. Собираемся в Испанию 19 ноября на благотворительное выступление, на мастер-класс. И будем думать», – заявила Дина.

Девушка рассказала, что у нее нет желания отдыхать после тяжелого сезона. Сейчас у нее мотивации больше, чем после Олимпиады в Токио.

На ЧМ-2021 в Японии Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира. Арина выиграла серебро в упражнениях с мячом и булавами и завоевала бронзу в индивидуальном многоборье и упражнениях с лентой.