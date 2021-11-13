Биатлонист Никита Поршнев выиграл контрольную тренировку (масс-старт) мужской сборной России по биатлону. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Никита Поршнев преодолел дистанцию за 36.43,9 минуты. Более 8 секунд ему уступил Александр Поварницын.

Даниил Серохвостов занял третье место, проиграв лидеру 48,4 секунды.

Антон Бабиков проиграл Поршневу более 50 секунд.

По итогам стартов Ханты-Мансийске тренерский штаб будет формировать сборную России для выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Один участник основного состава будет определен по итогам спринта и масс-старта. Он поедет на международные соревнования с пятью биатлонистами, которые без отбора войдут в национальную команду по результатам выступлений на летнем чемпионате России.