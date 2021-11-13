Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, рассказал о физическом состоянии лидера национальной команды Александра Большунова. Спортсмен в данный момент готовится к сезону в Финляндии.

«Визуально Большунов смотрится очень неплохо. Он делает скоростные работы и смотрится достаточно сильно», – сообщил Турышев в Instagram.

Напомним, Александр Большунов был прооперирован в октябре. У него были проблемы с челюстью, которые возникли из-за кисты. Она ушла в кость, и потребовалась операция. Киста появилась из-за того, что стоматолог неправильно поставил пломбу при лечении нервного канала зуба.

Елена Вяльбе не исключает, что Александр Большунов может пропустить первые этапы Кубка мира. Зимний сезон начнется в финской Руке 26 ноября.