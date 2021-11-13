Тренер Александр Жулин высказался о победе своих воспитанников Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду на Гран-при Японии.

«Слава богу, что все закончилось именно так. Спина у Никиты намного лучше, он каждый день делает восстановительные процедуры, и в Токио его ничего не беспокоило», – заявил Жулин sports.ru.

Тренер танцоров добавил, что дуэту нужно набрать физическую форму, чтобы программы выглядели еще лучше. Сегодня, по словам Жулина, пара справилась с поставленными задачами.

Напомним, пара снялась с Мемориала Дениса Тена из-за проблем со спиной у Никиты.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов сегодня, 13 ноября, выиграли четвертый этап Гран-при в Японии. Они получили 215644 балла за два соревновательных дня. Второе место заняли Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США (210,78), тройку призеров замкнули Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании (191,91).