Американская фигуристка Алиса Лю выступила на четвертом этапе Гран-при в Японии. Турнир проходит в Токио.

Алиса Лю выполнила тройной аксель в начале программы, затем прыгнула тройной сальхов и тройной риттбергер. Далее фигуристка чисто исполнила каскад двойной аксель + тройной тулуп. Во второй части программы Лю сделала еще один каскад – тройной лутц + тройной флип через ойлер. После него фигуристка прыгнула тройной лутц. В финале программы Лю сделала каскад из тройного флипа и двойного акселя.

Судьи оценили выступление фигуристки в 135,18 балла. Алиса Лю заняла промежуточное первое место.

Алиса Лю – бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2020 года, серебряный призер финала Гран-при среди юниоров (2019) и двукратная чемпионка США.

Российские фигуристки Трусова и Усачева снялись с турнира из-за травм. Первой из заявки пропала Александра. Она получила перелом кости стопы и осталась в Москве. Дарья травмировалась на разминке перед короткой программой. Она упала с тройного флипа и повредила бедро.

Текущий сезон – олимпийский. Соревнования в Токио пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.