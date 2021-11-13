По состоянию на 13 ноября в России выявлено 39 256 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Из них 3688 – без клинических проявлений.

В Москве коронавирусом заболели 4185 человек, в Санкт-Петербурге – 3273, в Московской области – 2891.

С начала пандемии в России выявили 9 031 851 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки выздоровели 33 802 человека. За весь период с начала пандемии смогли справиться с болезнью 7 754 764 пациента.

За прошедшие сутки 1241 человек погиб от COVID-19. С начала пандемии в России умерло 254 167 человек.

Специалисты провели более 666 тысяч исследований за последние сутки, под наблюдением медиков находятся 1 943 66 человек.