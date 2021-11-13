Каори Сакамото выиграла Гран-при по фигурному катанию в Японии.

Японская спортсменка исполнила двойной аксель в начале программы, затем чисто прыгнула тройной лутц, далее сделала каскад тройной флип + двойной тулуп и одиночный тройной сальхов. Во второй части программы Киори Сакамото выполнила каскад тройной флип + тройной тулуп, а сразу за ним каскад двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп. Финальным прыжком программы стал тройной риттбергер.

Судьи оценили выступление фигуристки в 146,78 балла. По итогам двух прокатов Каори Сакамото набрала 223,34 балла.

Второе место заняла соотечественница Каори Сакамото Мана Кавабе. Она получила 205,44 балла по итогам двух соревновательных дней.

На третьем месте расположилась кореянка Ен Ю.