Российский новичок Формулы-1 Никита Мазепин сильно расстроился после своей ошибки в конце первого сегмента квалификации Гран-при Бразилии. Он чуть не расплакался во время интервью по окончании гоночной сессии.

Перед финальным заездом Мазепин уступал товарищу по команде Мику Шумахеру, но он смог адаптироваться к незнакомой трассе и был близок к тому, чтобы обыграть немца.

В первом секторе Никита обошел Мика и даже Себастьяна Феттеля, но на втором Мазепин допустил ряд ошибок: заблокировал колесо и пролетел мимо апекса в восьмом повороте.

«Я был на хорошем круге, а потом допустил ошибку. Определенно, наши ребята проделали отличную работу. Я никогда не ездил по этой трассе на симуляторе… И в итоге все испортил», – проговорил Никита на интервью сразу после гонки. Он с трудом сдержал слезы.

Сегодня, 13 ноября, на Гран-при Бразилии состоится 2-я практика в 17:55 и спринт-квалификация в 22:25.