Сегодня, 13 ноября на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии состоится произвольная программа у мужчин.

Прокаты начнутся в 13:35 по московскому времени. Прямая трансляция доступна на сайте Первого канала по ссылке.

Сборную России на соревнованиях представляют два фигуристка. Макар Игнатов, прыгнувший в короткой программе два квада, занимает четвертое место. Александр Самарин, допустивший ошибки в четверных прыжках, идет на седьмом месте.

Лидер первого соревновательного дня – японский фигурист Шома Уно. Второе место занимает Винсент Чжоу из сборной США. Тройку призеров замыкает Чха Джунхван из Южной Кореи.

Следующий этап Гран-при по фигурному катанию пройдет во французском Гренобле с 19 по 20 ноября.