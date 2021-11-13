На четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии спортсмены начали выступления с произвольными программами.

После короткой программы лидирует японец Шома Уно. Судьи оценили его выступление в 102,58 балла.

Второе место занимает американец Винсент Чжоу. Он уступает хозяину турнира более трех баллов.

На третьем месте располагается представитель сборной Южной Кореи Чха Джунхван. Он набрал 95,92 балла по итогам первого соревновательного дня.

Россиянин Макар Игнатов занимает четвертое место. Он отстает от корейца на 5,38 балла. Александр Самарин, допустивший ошибки на прыжках, занимает седьмую строчку с 84,32 баллами.