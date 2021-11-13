В финском Муонию на лыжном турнире категории FIS состоялась женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем.

Золото завоевала россиянка Наталья Непряева. Она преодолела 10 км за 28.33,5 минуты.

На втором месте расположилась ее соотечественница – Татьяна Сорина. Она отстала от Натальи на 12,2 секунды.

Тройку призеров замкнула Виктория Карл из Германии. Она проиграла Непряевой 18 секунд.

В топ-10 по итогам гонки еще три россиянки – Яна Кирпиченко (7-я), Анастасия Рыгалина (8-я) и Алия Иксанова (10-я).

В соревнования принимали участие 18 спортсменок.

Сегодня, 13 ноября, индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем пройдет у мужчин.

Первый этап Кубка мира пройдет 16 ноября в финской Руке.