Российская лыжница Юлия Ступак в Instagram спросила у олимпийского чемпиона 2014 года в марафоне Александра Легкова, как завоевать золото Игр.

Легков ответил. Также в беседе поучаствовал Сергей Турышев.

Ступак задала вопрос: «Как стать олимпийским чемпионом?»

Турышев среагировал быстрее Легкова и ответил: «Нужно много тренироваться».

Легков подтвердил слова тренера сборной России: «Сергей за меня все сказал, Собственно, ты это и делаешь, Даже в Давос улетела, чтобы увидеть Изабель Кнауте и спросить у нее, Так что, думаю, все у тебя должно получиться«.

Юлия Ступак — 26-летняя российская лыжница. Она дважды завоевывала бронзовые медали ОИ-2018 (в спринте и эстафете) и трижды становилась призером чемпионатов мира.