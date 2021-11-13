Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич сообщил, что планирует получить российский паспорт.

Бегич заявил, что уже не ждет приглашения от тренерского штаба сборной Хорватии. Он имел шансы попасть в национальную команду, но пропустил сезон-2019/2020 из-за травмы. После повреждения, по словам Бегича, тяжело попасть в сборную. Он считает, что его место уже заняли молодые и перспективные игроки.

«Сейчас буду получать российский паспорт, я уже 5 лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером», – заявил Бегич Metaraitings.

Защитник «Крыльев Советов» добавил, что не ждет приглашения в сборную России. Он считает, что в команде Валерия Карпина достаточно молодых защитников. Он хочет получить российское гражданство, чтобы не считаться легионером и помочь клубу.