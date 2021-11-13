Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал слова российских чемпионок по художественной гимнастике Дины и Арины Авериных о желании выступить в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Раскрою небольшой секрет: Аверины уже выходили на лед и провели несколько тренировок», – заявил Авербух «Спорт-Экспресс».

Хореограф добавил, что полностью поддерживает их желание попробовать себя в катании на льду. Девушки отказались от участия в «Ледниковом периоде» из-за поездки на чемпионат мира в японском Китакюсю.

Авербух рассказал, что девушкам очень понравилось тренироваться на льду. Хореограф заявил, что девушки очень талантливы.

Очередной выпуск шоу «Ледниковый период» начнется на Первом канале сегодня, в 17:40 по московскому времени.