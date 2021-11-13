Российский фигурист Александр Самарин выступил с произвольной программой на четвертом этапе Гран-при Японии по фигурному катанию. Турнир проходит в Токио.

По итогам короткой программы Самарин занимал седьмое место. Он допустил ошибки на приземлении четверных прыжков.

Самарин сделал каскад из четверного лутц и тройного тулупа в начале программы, затем прыгнул одиночные тройной лутц: тройной аксель и двойной аксель. Первый каскад – тройной лутц + тройной флип через ойлер Самарин прыгнул с небольшой помаркой,. Он смог устоять на ногах. Второй каскад тройной аксель – двойной тулуп у Александра получился лучше. В финале выступления Самарин сделал тройной риттбергер.

Судьи оценили выступление россиянина в 171,33 балла. Самарин занял промежуточное первое место.

Лидирует по итогам первого дня японец Шома Уно. Он набрал 102,58 балла. На втором месте идет Винсент Чжоу из США (99,51), тройку призеров замыкает Чха Джунхван из Южной Кореи (95,92) .

Следующий этап Гран-при по фигурному катанию пройдет с 19 по 20 ноября в французском Гренобле.