Голкипер «Химок» Илья Лантратов не включен в состав сборной России на матч отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией.

В финальном списке значатся 25 футболистов, в то время как по регламенту УЕФА в саму заявку на матч могут быть включены 23 игрока.

Валерий Карпин впервые вызвал Илью в сборную. Вместе с ним в первый раз на сбор поехал вратарь норвежского «Буде-Глимт» Никита Хайкин.

На матч со сборной Хорватии отправятся три голкипера – Маринато Гильерме из «Локомотива», Матвей Сафонов из «Краснодара» и Никита Хайкин из «Буде-Глимт».

Заключительная игра сборной России в отборочном цикле к ЧМ-2022 состоится 14 ноября в Сплите. Там подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Хорватии.

Сборная России идет на первом месте в группе H, набрав 22 очка.