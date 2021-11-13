20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как относится к обязательной вакцинации от коронавируса.

«Я понимаю, что есть люди, которые не хотят делать прививки, но мне это кажется, с учетом того, как сильно пострадал мир, немного эгоистичным», – заявил Надаль.

Теннисист добавил, что никто не знает, какие последствия могут быть от вакцины, но призвал довериться врачам. Надаль заявил, что в Испании мало больных коронавирусом потому, что в стране вакцинирована большая часть населения.

Напомним, ранее организаторы Australian Open заявили о том, что, с большой долей вероятности, принять участие в турнире смогут только вакцинированные теннисисты.

Ранее появилась информация о том, что Надаль может сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби. Соревнования пройдут с 16 по 18 декабря.