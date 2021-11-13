Макар Игнатов выступил с произвольной программой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Японии.

В начале программы Макар исполнил четверной риттбергер, затем прыгнул четверной сальхов.

Далее Игнатов сделал каскад четверной тулуп + тройной тулуп, прыгнул одиночный четверной тулуп и тройной аксель. В финальной части программы Макар сделал два каскада – тройной флип + тройной тулуп и ройной риттбергер + двойной сальхов через ойлер.

Судьи оценили выступление россиянина в 166,66 балла. По итогам двух соревновательных дней Игнатов набрал 257,20 балла и занял промежуточное первое место.

Макар Игнатов – бронзовый призер этапа Гран-при России 2019 года, и победитель турнира Nebelhorn Trophy 2019 года.

Следующий этап Гран-при по фигурному катанию пройдет с 19 по 20 ноября в французском Гренобле.