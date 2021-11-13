Шома Уно выиграл Гран-при Японии по фигурному катанию. Турнир проходит в Токио.

Японский фигурист сделал четверной риттбергер в начале программы, затем прыгнул одиночный четверной сальхов, далее сделал каскад четверной тулуп + двойной тулуп. Уно сделал одиночные тройной аксель, двойной флип и четверной тулуп, а затем прыгнул каскад тройной аксель + тройной флип через ойлер.

Судьи оценили прокат фигуриста в 187,57 балла. По итогам двух соревновательных дней Шома Уно набрал 290,15 балла.

Второе место занял Винсент Чжоу с 260,69 баллами по итогам двух программ. Тройку призеров замкнул Чха Джунхван, набрав 259,60 балла.

Макар Игнатов набрал 257,20 баллов по итогам двух соревновательных дней и занял четвертое место.

Россиянин Александр Самарин занял седьмое место, набрав 171,33 балла по итогам произвольной программы. Сумма за два соревновательных дня – 255,65 балла.

Следующий этап Гран-при по фигурному катанию пройдет с 19 по 20 ноября в Гренобле (Франция).