Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону определился со спортсменами, которые будут выступать на первых этапах Кубка мира-2021/2022.

Пресс-служба СБР сообщила «Чемпионату» о том, что по сумме итогов двух контрольных гонок, прошедших 12 и 13 ноября шестым участником сборной России станет Александр Поварницын. Он будет представлять национальную команду вместе с Александром Логиновым, Эдуардом Латыповым, Матвеем Елисеевым, Евгением Гараничевым и Каримом Халили.

Спортсмены, которые ранее отобрались в сборную России, сейчас готовятся к старту сезона в австрийском Обертиллиахе.

На Кубке IBU сборную России представят Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухаметдинов, Антон Бабиков, Василий Томшин и Кирилл Стрельцов.