Российский боец Хабиб Нугмагомедов поделился в своем Instagram советами, которые получал от отца в возрасте 15 лет и благодаря которым достиг высокого уровня.

Хабиб вспомнил, что первым воспитанником отца, ставшим чемпионом мира по боевому самбо, стал Магомед Магомедов. Нурмагомедов-младший смотрел на отца и его подопечного и не понимал, как они могут бороться перед большим количеством людей и побеждать.

«Все просто, говорил отец, ничего сложного нет, ты тренируешься, спишь, читаешь и кушаешь и ни на что не отвлекаешься, и каждый день повторяешь одно и то же», – вспомнил советы отца Хабиб.

Нугмагомедов-младший очень рад, что его отец был для него наставником, помогал и подсказывал, как жить и добиваться новых высот.