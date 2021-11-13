Нападающий сборной России Матвей Мичков отметился голом в стиле лакросс в матче со Швецией на Кубке Карьяла. 16-летний игрок стал самым юным автором гола за национальную команду.

Мичков забросил шайбу на 22-й минуте встречи. В матче идет второй период, на данный момент счет 2:2.

На 19-й минуте форвард сборной Швеции Антон Бенгтссон забил первый гол. Ассистом отличился Понтус Хольмберг. Шведы смогли снова выйти вперед после шайбы Мичкова, буквально спустя две минуты. Россия сравняла результат уже на 26-й минуте.

Ранее российская команда проиграла Финляндии в первом матче на турнире. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Еще один матч сборная проведет в воскресенье, 14 ноября. Россия сыграет против Чехии в 14:30 по московскому времени.